Количество избирателей в Грузии превысило 3 млн человек

ЦИК Грузии подсчитал количество избирателей на выборах в парламент. В голосовании смогут принять участие свыше 3,5 млн граждан.

Число граждан с правом на голос на парламентских выборах в Грузии в 2024 году превысило 3,5 млн человек, передала представитель ЦИК Натия Иоселиани.

«Общее количество избирателей на выборах 26 октября составляет 3 508 294 человека»

- Натия Иоселиани

Около 90% избирателей смогут попробовать средства электронного голосования, 70% участков обеспечат электронными машинами для бюллетеней и регистрации. Также на территории Грузии будет открыто свыше 3 тыс участков.

Более 90 тыс человек зарегистрировались за рубежом, что рекорд для грузинских выборов. Для них будет открыто 67 участков в 42 странах. Сейчас продолжает решаться вопрос с избирательным участком в Израиле, который предложили закрыть из-за напряженной ситуации в регионе.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.