В Баку начался международный фестиваль джаза

В Баку стартовал международный фестиваль джаза. Столица Азербайджана принимает джазменов со всего мира с 2005 года.

Baku Jazz Festival '24 начался в столице Азербайджана. Запланированы выступления артистов из 12 стран, передают местные СМИ.

Программу открыл бразильский коллектив Munir Hossn & Elas. Музыканты исполнили как проверенные временем хиты, так и новый материал. После них свое мастерство показал азербайджанский исполнитель Нурлан Гусейнзаде.

Главной звездой фестиваля должна стать американская исполнительница Шерил Райли. Также значительных джазовых свершений ждут от коллектива Interplay.

Посетители музыкального события смогут ублажить не только слух. Гостей также ждут выставки, презентации, мастер-классы и встречи с легендарными исполнителями джаза.