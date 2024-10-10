Работы Лоренцо Куинна смогут увидеть жители и гости Баку с 1 ноября. Экспозиция приурочена к международной климатической конференции.

В Центре Гейдара Алиева в Баку откроется выставка известного итальянского скульптора Лоренцо Куинна. Экспозиция под названием "Равновесие в природе" приурочена к СОР29.

В Баку будут представлены одни из самых известных работ Куинна. В частности, посетители экспозиции смогут увидеть арт-объект "Рука Бога", которая стала стержневой для всего творчества Куинна. Образ руки художник использовал во многих последующих работах.

Непосредственно к теме экологической конференции отсылает работа "Сила природы", в которой образ женщины символизирует природу и хрупкость мировой экосистемы.

Произведение "Вместе" можно было увидеть во многих странах мира. Оно стало первым арт-объектом современного искусства, которое было представлено рядом с египетскими пирамидами.

Отметим, что выставка откроется 1 ноября и проработает до мая следующего года.