Абхазия закроет границу до 30 октября

Граница между Абхазией и Грузией будет закрыта на время выборов в парламент Грузии. КПП «Ингур» заработает в штатном режиме после 30 октября.

Абхазия решила закрыть государственную границу Грузией и проход через КПП «Ингур» с 23 по 30 октября. В республике опасаются учащений провокаций со стороны радикалов в период парламентских выборов в соседней стране, рассказала пресс-служба главы Абхазии Аслана Бжания.

«С учетом уже имеющейся информации о незаконных полетах БПЛА на приграничных территориях Служба госбезопасности предложила временно приостановить пропуск граждан на абхазо-грузинской границе с 23 по 30 октября 2024 года в связи с возможными провокациями радикальных сил на период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября»

- пресс-служба президента Абхазии

В сообщении отметили, что, несмотря на закрытие пропускного пункта «Ингур», служба безопасности установит некоторые исключения.