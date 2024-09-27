Вестник Кавказа

Встреча Эрдогана с главами МИД в формате "3+3" пройдет без СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции примет глав МИД в формате "3+3". Встреча будет закрытой для СМИ. Переговоры министров состоятся сегодня.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с министрами иностранных дел стран-участников формата 3+3, заявили в канцелярии президента.

Встреча главы государства с руководителями внешнеполитических ведомств состоится в 16:00 мск. Она пройдет за закрытыми дверями.

Напомним, переговоры глав МИД государств-членов региональной платформы по Южному Кавказу состоятся сегодня в Стамбуле.

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