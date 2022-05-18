Мясо с QR-кодами появится на прилавках в Грузии

18 мая. 11:56

Начиная с сегодняшнего дня на рынках Грузии можно встретить мясо с QR-кодами. Благодаря данной мере покупатели смогут узнать пол, возраст, дату закалывания, условия хранения и срок годности продукции.

Как сообщили в Национальном агентстве продовольствия, потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного телефона.

Проект реализуется по инициативе Национального агентства продовольствия при поддержке проекта электронной системы идентификации-регистрации животных Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), передает Sputnik Грузия.