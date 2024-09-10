Товарооборот между Грузией и Россией сократился

Статистика говорит о том, что торговля между Россией и Грузией уменьшилась. Это связано с снижением импорта из РФ в республику.

Россия и Грузия уменьшил товарооборот. Он составил более $1,6 млрд за период с января по август. Это на 3% меньше прошлогодних показателей, свидетельствуют данные Национальной службы статистики «Сакстат».

Также снизился импорт из России в Грузию почти на 5%. Зато экспорт из Грузии в РФ вырост на 1,6%.

Из Грузию в Россию чаще всего привозят вино и другие алкогольные напитки, минералку, лимонады и фрукты. Из РФ в республику чаще всего импортируют продукцию топливно-энергетического комплекса – нефть и газ, а также сталь и пшеницу.