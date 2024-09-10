Вестник Кавказа

Товарооборот между Грузией и Россией сократился

Товарооборот между Грузией и Россией сократился
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Статистика говорит о том, что торговля между Россией и Грузией уменьшилась. Это связано с снижением импорта из РФ в республику.

Россия и Грузия уменьшил товарооборот. Он составил более $1,6 млрд за период с января по август. Это на 3% меньше прошлогодних показателей, свидетельствуют данные Национальной службы статистики «Сакстат».

Также снизился импорт из России в Грузию почти на 5%. Зато экспорт из Грузии в РФ вырост на 1,6%.

Из Грузию в Россию чаще всего привозят вино и другие алкогольные напитки, минералку, лимонады и фрукты. Из РФ в республику чаще всего импортируют продукцию топливно-энергетического комплекса – нефть и газ, а также сталь и пшеницу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузинского вина в России станет больше

Грузинского вина в России станет больше

Россия уступила США лидерство по переводам в Грузию

Россия уступила США лидерство по переводам в Грузию

Россия лидирует по числу переводов в Грузию

Россия лидирует по числу переводов в Грузию

Верхний Ларс будут закрывать каждый день на три часа

Верхний Ларс будут закрывать каждый день на три часа

Махачев отреагировал на слова чемпиона UFC из Грузии о Дагестане

Махачев отреагировал на слова чемпиона UFC из Грузии о Дагестане

Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Тбилиси исключил вмешательство России в выборы в Грузии

Тбилиси исключил вмешательство России в выборы в Грузии

Рекордно высокий мост строят в Грузии на дороге к Ларсу

Рекордно высокий мост строят в Грузии на дороге к Ларсу

Выборам в Грузии может навредить вмешательство ОБСЕ - СВР

Выборам в Грузии может навредить вмешательство ОБСЕ - СВР

В Грузии назвали условие для работы в стране компаний из России

В Грузии назвали условие для работы в стране компаний из России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы