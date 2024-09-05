Вестник Кавказа

Сухум проведет день без воды

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня жители столицы Абхазии проведут целый день без воды – водоснабжение в Сухуме отключили в полночь из-за аварии на водоводе в пригороде курортного города селе Гумиста.

Сухум сегодня остался без воды – коммунальные службы столицы Абхазии обещают дать ее лишь в конце дня, в районе 18 часов, говорится в сообщении столичного "Водоканала".

Отключение связано с порывом водовода, снабжающего город, в селе Гумиста и ремонтными работами в связи с этим, передает Sputnik Абхазия.

Вода отключена во всех районах города, руководство снабжающей организации уже принесло свои извинения горожанам и гостям, попросив их запастись питьевой водой на целый день.

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