Сухум проведет день без воды

Сегодня жители столицы Абхазии проведут целый день без воды – водоснабжение в Сухуме отключили в полночь из-за аварии на водоводе в пригороде курортного города селе Гумиста.

Сухум сегодня остался без воды – коммунальные службы столицы Абхазии обещают дать ее лишь в конце дня, в районе 18 часов, говорится в сообщении столичного "Водоканала".

Отключение связано с порывом водовода, снабжающего город, в селе Гумиста и ремонтными работами в связи с этим, передает Sputnik Абхазия.

Вода отключена во всех районах города, руководство снабжающей организации уже принесло свои извинения горожанам и гостям, попросив их запастись питьевой водой на целый день.