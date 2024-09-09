На месте универмага в Сухуми вырастет современный бизнес-центр

Власти абхазкой столицы определились со строительством на месте снесенных в центре Сухума универмага и гостиницы – здесь будет построен современный многофункциональный бизнес-центр Sukhum City.

Уже в декабре текущего 2024 года в центре столицы Абхазии Сухума начнется строительство современного многофункционального бизнес-центра Sukhum City – инвестиции в строительство составят 7 млрд рублей, сообщила представитель компании инвестора, коммерческий директор ООО "Сигма Сити" Гета Ардзинба.

Строительство будет разделено на два этапа – в декабре на месте бывшего универмага "Сухуми" начнется строительство первого корпуса Sigma Plaza, а полтора года спустя на месте гостиницы "Тбилиси" начнется возведение пятизвездочного отеля Sigma Resort, передает Sputnik Абхазия.

"Официальное начало строительства корпуса Sigma Plaza начнется через три месяца, и это событие будет отмечено торжественной церемонией закладки первого камня фундамента. Это станет символическим стартом отсчета времени до завершения строительства, намеченного на конец 2027 года. Ввод Sigma Plaza в эксплуатацию и начало его функциональной загрузки запланировано на 2028 год"

- Гета Ардзинба

Sigma Plaza будет представлять собой два 16-этажных здания башенного типа – их уже спроектировал известный российский архитектор Сергей Кру. Комплекс станет примером внедрения современной архитектуры "в ее лучшем проявлении, воплощающей в себе актуальные тренды в стиле и функциональности", поведала Ардзинба.

На месте будущего строительства уже завершается разбор и демонтаж несущих конструкций универмага "Сухуми". Также идет подсчет инвестиций второго этапа – строительства пятизвездочного отеля Sigma Resort.

Новый многофункциональный комплекс станет центром притяжения бизнеса: он объединит деловую и коммерческую инфраструктуры в одном месте и станет площадкой для проведения научных и бизнес-конференций, а также предложит городу 1200 кв м офисных площадей, - добавила коммерческий директор "Сигма Сити".