Платная парковка временно прекратила свою работу в Махачкале

В Махачкале временно не работает парковка вокруг рынка №2. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно. Штрафы за неоплату выноситься не будут.

В Махачкале на время прекратила свою деятельность платная парковка возле рынка №2, пишет пресс-служба Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства города.

В ведомстве заявили, что это связано с проведением профилактических мероприятий. За пользование платным парковочным местом в этот период деньги изыматься не будут.

Помимо этого, штрафы не будут выноситься за неоплату парковки. Об изменении ситуации ведомство уведомит жителей Махачкалы дополнительно.