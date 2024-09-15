Свыше 70 тыс маленьких дагестанцев вакцинировались от гриппа

В Дагестане сообщили о вакцинации более 70 детей от гриппа. Наиболее высокий уровень зафиксирован в домах ребенка. Низкие – среди тех, кто не посещает дошкольные заведения.

Министерство здравоохранения Дагестана сообщило о вакцинации свыше 70 детей, которые обучаются в дошкольных учреждениях. Там отметили, что план выполнен на 81%.

В ведомстве заявили, что наивысший уровень вакцинации среди детей зафиксирован в домах ребенка – 98% малышей привились (всего 138 детей).

При этом низкие показатели выявлены среди тех, кто не посещает дошкольные учреждения. В настоящее время из 146 322 детей привиты 94 285 – 64,4% от общего плана.