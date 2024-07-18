РГПУ им. А. И. Герцена закроет филиал в Дагестане

Российский государственный педагогический университет (РГПУ) им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге закроет филиал в Дагестане. Руководство связывает это решение с оптимизацией.

Российский государственный педагогический университет (РГПУ) им. А. И. Герцена закрывает свой филиал в Дагестане. Отметим, что филиал, открытый в 2002 году, за годы своего существования успел занять важное место в образовательной системе региона. Одной из ключевых причин закрытия филиала РГПУ в Дагестане является оптимизация образовательных процессов.

«Ученый совет Герценовского университета принял решение ходатайствовать перед Министерством просвещения РФ о закрытии филиала вуза в Дагестане. Вопрос был поставлен в связи с оптимизацией образовательных и административных процессов, развитием РГПУ им. А. И. Герцена в контексте общей политики в сфере подготовки педагогических кадров. В случае закрытия данного филиала студентам и преподавателям будет оказана вся необходимая поддержка»

– пресс-служба университета

В последние годы в России наблюдается тенденция к централизованному управлению образовательными учреждениями. Это связано с необходимостью повышения конкурентоспособности вузов. В этом контексте филиалы, которые не показывают высоких результатов, могут стать объектом оптимизации или даже закрытия.

Так, РГПУ им. А. И. Герцена принял решение сосредоточить свои усилия на развитии головного университета и прежде всего на повышении качества образовательных программ и научной деятельности.

Управление университета объявило, что всем текущим студентам будет предложена возможность продолжить обучение в головном вузе в Санкт-Петербурге. Это решение означает, что студенты смогут получить диплом того же уровня и качества, что и их сверстники из других регионов России.