Стартапы студентов из Северной Осетии выиграли гранты по 1 млн рублей

Три стартапа студентов из Северной Осетии получат миллионные гранты. Они вошли в число победителей всероссийского конкурса.

Стартапы трех учащихся Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова выиграли в конкурсе, на проекты будет выделены гранты в 1 млн рублей.

"Фонд содействия инновациям подвел итоги V очереди конкурса "Студенческий стартап". Среди победителей - три студента Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова. Проекты победителей конкурса получат по миллиону рублей на реализацию грантовых проектов"

– вуз

Отметим, что все три выигравших проекта на конкурсе представили девушки, две из них учатся на медицинском факультете. Милана Кадиева, студентка третьего курса, предложила схему производства специальных продуктов питания для профилактики различных заболеваний полости рта. Тамара Чониашвили, также третьекурсница, выступила с проектом по выпуску фармакологически активных продуктов для профилактики перчаточного дерматита у медиков.

Третий победивший стартап принадлежит студентке химико-технологического факультета Аделине Ревазовой, окончившей первый курс магистратуры. Она разработала проект по производству сублимированных продуктов.