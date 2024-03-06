Вестник Кавказа

Массовую гибель лошадей расследуют в Кабардино-Балкарии

Массовую гибель лошадей расследуют в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура КБР заинтересовалась сообщениями в СМИ о массовых травмах и гибели лошадей, которые произошли во время пятидневного похода "Кубок Кавказа". Предварительно организаторы не предусмотрели дежурства на дистанции ветеринаров.

Несколько десятков лошадей получили травмы во время конного похода в Кабардино-Балкарии, часть погибла, – такую информацию взялась проверять прокуратура республики.

Изначально о ЧП во время пробега "Кубок Кавказа" сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости". По его сведениям, во время похода пострадали и в результате были вынуждены сняться с соревнований порядка 80 лошадей. Два десятка животных в итоге умерли. При этом организаторы не позаботились заранее о том, чтобы участники могли экстренно обратиться к ветеринару.

Сообщалось, что в общей сложности в пятидневный поход отправились свыше 200 человек, представляющих разные регионы Северного Кавказа.

Сейчас произошедшее проверяет прокуратура, причем проверка организована и.о. главы ведомства Андреем Сысоенковым. Специалисты оценят, соответствовали ли закону организация и проведение мероприятия.

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