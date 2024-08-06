Вестник Кавказа

Травмировавшие полицейских нарушители схвачены в Дагестане

Травмировавшие полицейских нарушители схвачены в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трое молодых людей, которые сначала скрылись от полиции, а затем оказали им сопротивление и травмировали правоохранителей, пойманы в Тарумовском районе. Ранее их не остановило даже оружие.

Молодые агрессоры, сопротивлявшиеся полиции, успешно задержаны в Тарумовском районе, рассказали в МВД Дагестана.

Все началось накануне вечером, примерно в 17.20 мск. Во время дежурства на федеральной трассе "Астрахань – Махачкала" дорожные полицейские заметили, что машина "ВАЗ-210930" движется с грубыми нарушениями ПДД. При этом автомобиль угрожал безопасности других участников движения.

Правоохранители потребовали, чтобы водитель остановился. Но он поступил наоборот и поехал быстрее. Стражам порядка пришлось использовать табельное оружие, но лихачу все равно удалось оторваться от погони и "раствориться" в селе Раздолье.

Во время патрулирования были найдены трое мужчин, причастных к автонарушению.

"Злоумышленники вели себя агрессивно и оказали активное сопротивление стражам порядка, причинив телесные повреждения последним. Прибывшими оперативниками уголовного розыска нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции"

– МВД

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