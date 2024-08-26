Вестник Кавказа

Россия уступила США лидерство по переводам в Грузию

Россия уступила США лидерство по переводам в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переводы в Грузию из России значительно сократились в августе. Раннее РФ всегда занимала первое место, в этот раз ее обогнали США и Италия.

Россияне стали делать меньше переводов в Грузию. За август РФ опустилась на третье место, уступив лидерство США и Италии, говорит статистика.

С начала года Россия была уверенным лидером по числу переводов в Грузию. В общей сложности россияне перевели $461 млн. К примеру, итальянцы, которые находились на втором месте, перевели около $372 млн, а американцы с $365 млн заняли третью позицию.

В августе ситуация оказалась немного иная. США в списке занимает первое место с суммой переводов на $50,8 млн, далее идет Италия с $49,3 млн и только потом Россия с $42,6 млн.

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