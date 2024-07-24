Вестник Кавказа

Грузинский банк снова принимает переводы из России

Грузинский банк снова принимает переводы из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский банк "ТБС" разобрался с неполадками, из-за которых не проходили переводы по системе "Золотая корона" из России, сообщили в руководстве финансовой организации.

Грузинские финансисты смогли решить проблему с переводами из России по системе "Золотая корона", с которой столкнулся в минувшую субботу грузинский банк "ТБС".

"Проблема устранена, и по системе можно получить деньги как через приложение, так и в филиалах банка"

- банк "ТБС"

Двумя днями в приложении банка из списка доступных пропала система "Золотая корона", по которой идет основной поток денежных средств из стран СРГ, в том числе и из России, передает РИА Новости.

Тогда в банке не смогли объяснить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией.

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