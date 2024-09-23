Вестник Кавказа

Снова жара: курортам Краснодарского края обещают плюс 30

Снова жара: курортам Краснодарского края обещают плюс 30
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ясная, солнечная и жаркая погода продолжит радовать жителей и туристов черноморских курортов. В Краснодарском крае в выходные ожидается около 30 градусов.

В Краснодарском крае завтра воздух прогреется до плюс 29, в выходные - до плюс 30, информируют метеорологи региона.

В пятницу днем ожидается плюс 24-29, в предстоящие выходные - до 30 градусов. Возможен порывистый ветер. Ночи на побережье прохладные, 15-20 градусов тепла.

В ближайшие дни Кубань останется во власти антициклона с ясной и сухой погодой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мотоциклист выжил, упав со скалы на берег моря в Геленджике

Мотоциклист выжил, упав со скалы на берег моря в Геленджике

Экспертиза одобрила подготовку к строительству обхода Адлера

Экспертиза одобрила подготовку к строительству обхода Адлера

Бывший мэр Сочи арестован в Москве

Бывший мэр Сочи арестован в Москве

Бывший мэр Сочи может провести 10 лет жизни за решеткой

Бывший мэр Сочи может провести 10 лет жизни за решеткой

Кубанские депутаты приняли важный закон для аграриев

Кубанские депутаты приняли важный закон для аграриев

Пляжи Новороссийска закрыли купальный сезон

Пляжи Новороссийска закрыли купальный сезон

Мэр Сочи рассказал, когда жителям дадут отопление

Мэр Сочи рассказал, когда жителям дадут отопление

Загоревшаяся фура перекрыла движение на дороге Джубга - Сочи

Загоревшаяся фура перекрыла движение на дороге Джубга - Сочи

Дело о нападении на туристов в горах завели на Кубани

Дело о нападении на туристов в горах завели на Кубани

Пропавшую девочку нашли в парке Новороссийска

Пропавшую девочку нашли в парке Новороссийска

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы