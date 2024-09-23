Снова жара: курортам Краснодарского края обещают плюс 30

Ясная, солнечная и жаркая погода продолжит радовать жителей и туристов черноморских курортов. В Краснодарском крае в выходные ожидается около 30 градусов.
В Краснодарском крае завтра воздух прогреется до плюс 29, в выходные - до плюс 30, информируют метеорологи региона.
В пятницу днем ожидается плюс 24-29, в предстоящие выходные - до 30 градусов. Возможен порывистый ветер. Ночи на побережье прохладные, 15-20 градусов тепла.
В ближайшие дни Кубань останется во власти антициклона с ясной и сухой погодой.