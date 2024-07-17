Вестник Кавказа

Джабраил принимает первых жителей

Джабраил принимает первых жителей
© Фото: Trend
Сегодня в восстановленный после армянской оккупации азербайджанский город Джабраил, районный центр Джабраильского района, возвращается первая группа бывших вынужденных переселенцев.

В Азербайджане началось возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный после армянской оккупации районный центр Джабраил – сегодня город принимает первую группу бывших вынужденных переселенцев.

Уже сегодня первыми жителями восстановленного города станут 117 человек, или 36 семей, передает Trend.

Напомним, Джабраильский район был образован 8 августа 1930 года. Он расположен на юго-восточных склонах Малого Кавказа, на левом берегу реки Араз и граничит на юге с Ираном, на юго-западе – с Зангиланским, на западе – с Губадлинским, на севере – с Ходжавендским, на востоке – с Физулинским районами страны.

23 августа 1993 года район был оккупирован армянскими захватчиками, которые нанесли ему ущерб на сумму $13928 млн. Вынужденные переселенцы из Джабраила были размещены в 2 тыс населенных пунктов республики в палаточных лагерях, грузовых вагонах и общежитиях.

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