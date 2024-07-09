Азербайджан пригласил Россию участвовать в возрождении Карабаха

Замглавы Минэкономики Азербайджана Сахиб Алекперов на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном призвал российский бизнес к участию в возрождении освобожденных территорий Азербайджана.
Министр назвал Россию одним из важных торговых партнеров Азербайджана, отметив, что режим свободной торговли увеличивает товарооборот и формирует новые возможности для сотрудничества.
Говоря об инвестициях в освобожденные территории Азербайджана, Алекперов призвал российские компании участвовать в возрождении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Замглавы ведомства подчеркнул, что подобные инициативы укрепляют партнерские отношения Москвы и Баку. Он также добавил, что транспортно-транзитные возможности Азербайджана развивают двусторонние экономические отношения.