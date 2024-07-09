Вестник Кавказа

Азербайджан пригласил Россию участвовать в возрождении Карабаха

Азербайджан пригласил Россию участвовать в возрождении Карабаха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замминистра экономики Азербайджана призвал Россию инвестировать в Карабах. Он назвал Москву одним из важных партнеров Баку.

Замглавы Минэкономики Азербайджана Сахиб Алекперов на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном призвал российский бизнес к участию в возрождении освобожденных территорий Азербайджана.

Министр назвал Россию одним из важных торговых партнеров Азербайджана, отметив, что режим свободной торговли увеличивает товарооборот и формирует новые возможности для сотрудничества.

Говоря об инвестициях в освобожденные территории Азербайджана, Алекперов призвал российские компании участвовать в возрождении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Замглавы ведомства подчеркнул, что подобные инициативы укрепляют партнерские отношения Москвы и Баку. Он также добавил, что транспортно-транзитные возможности Азербайджана развивают двусторонние экономические отношения.

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