Баку готов развивать сотрудничество с Москвой в сфере туризма

Азербайджан заинтересован в развития сотрудничества с РФ в туристической сфере, сообщили в Минэкономики республики. В ведомстве отметили, что страны обладают огромным потенциалом в данной области.

Азербайджан готов к углублению сотрудничества с Россией в туристической сфере. Об этом заявил замглавы Минэкономики Азербайджана, выступая 15 июля на полях Кавказского инвестиционного форума.

Сахиб Алекперов подчеркнул, что страны обладают огромным потенциалом в данной области, передает ТАСС.

"Что касается взаимоотношений между РФ и Азербайджаном, <…> главное здесь, конечно, взаимные инвестиции. <…> Думаю, что мы продолжим вкладывать инвестиции именно <…>, чтобы развивать туризм, потому что туризм – это тоже важное направление. У нас показатели ежегодно растут"

– замглавы ведомства

Он также обратил внимание на то, что Азербайджан заинтересован в крупных инвестициях для восстановления освобожденных от оккупации регионов.

"Мы освободили, очищаем от мин, строим новые города, новые села, туда требуется инвестиции. <…> Уже 24 проекта поступили от российских компаний, мы их изучаем, совместно прорабатываем"

– замминистра

Говоря о развитии транспортных коридоров, он заметил, что к настоящему времени уже построена дорога со стороны РФ до иранской границы, а также продолжаются работы по Зангезурскому коридору.

"Договорились с Ираном, на реке Аракс построим сейчас мост и по территории Ирана будет такая ветка, сдвоенная <…> ветка. И через Зангезур в будущем, и уже через три года, может, даже еще раньше, эта линия тоже заработает [Зангезурский коридор]"

– Сахиб Алекперов