Глава Минобороны Азербайджана встретился с руководителем ФСВТС России

В Баку состоялась встреча министра обороны Азербайджана и главы российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Закир Гасанов и Дмитрий Шугаев пообщались в рамках международной выставки ADEХ.

Глава азербайджанского оборонного ведомства Закир Гасанов и руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев провели переговоры в Баку, сообщает МО АР.

Их встреча состоялась в рамках юбилейной, пятой Азербайджанской международной оборонной выставки ADEХ. Она проходит в Бакинском Экспоцентре.

На повестке встречи Гасанова и Шугаева была роль, которую играет сотрудничество в военно-технической сфере при обеспечении регионального мира и безопасности. Участники беседы рассмотрели и другие вопросы, которые представляют интерес для обеих сторон.

После встречи министр, глава российской службы и представители обеих делегаций осмотрели стенды, организованные военно-промышленными компаниями России на выставке.

Напомним, ранее сегодня в Баку начала работу бизнес-миссия российских сельскохозяйственных компаний. Ее возглавил замглавы Минсельхоза Сергей Левин. В рамках миссии была открыта выставка, на которой можно ознакомиться с продуктами от двух десятков компаний из России.

По словам Левина, товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Азербайджаном составляет более $1,5 млрд, однако он может вырасти, так как потенциал значительно выше. Однако уже на сегодня российские аграрии на треть отвечают за обеспечение Азербайджана продуктами. Так, традиционно Азербайджан именно из России экспортирует пшеницу и сливочное масло.