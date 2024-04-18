Грузия извинится перед осетинами? Девушки-саперы разминируют Карабах

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым выступления представителей стран Южного Кавказа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, реформу ООН, позицию властей Грузии по конфликту 2008 года, проблему разминирования освобожденных территорий Карабаха и восточного Зангезура.