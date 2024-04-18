Вестник Кавказа

Грузия извинится перед осетинами? Девушки-саперы разминируют Карабах

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым выступления представителей стран Южного Кавказа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, реформу ООН, позицию властей Грузии по конфликту 2008 года, проблему разминирования освобожденных территорий Карабаха и восточного Зангезура.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1005 просмотров


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Власти Азербайджана показали иностранным послам Кельбаджар

Власти Азербайджана показали иностранным послам Кельбаджар

Позиции Азербайджана в направлении Нахчывана снова обстреляны Арменией

Позиции Азербайджана в направлении Нахчывана снова обстреляны Арменией

Власти Армении утвердили правила делимитации границы с Азербайджаном

Власти Армении утвердили правила делимитации границы с Азербайджаном

Азербайджан и страны Центральной Азии встретились на саммите в Астане

Азербайджан и страны Центральной Азии встретились на саммите в Астане

Азербайджан пригласил руководство Ирана на COP29

Азербайджан пригласил руководство Ирана на COP29

Азербайджан принимает Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

Азербайджан принимает Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

Внеочередные выборы в парламент пройдут в Азербайджане в сентябре

Внеочередные выборы в парламент пройдут в Азербайджане в сентябре

Азербайджан отмечает 106-летие Азербайджанской Демократической Республики

Азербайджан отмечает 106-летие Азербайджанской Демократической Республики

Ереван заявил о стремлении к длительному миру с Баку

Ереван заявил о стремлении к длительному миру с Баку

Азербайджан и Армения — опять делимитация? Помощь США и ЕС Армении. Протесты в Грузии

Азербайджан и Армения — опять делимитация? Помощь США и ЕС Армении. Протесты в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы