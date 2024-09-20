Баку предупредил соотечественников в Ливане и Израиле

МИД Азербайджана обратился к соотечественникам в связи с напряженной ситуацией между Израилем и Ливаном. Сообщение опубликовано на сайте пресс-службы.
В ведомстве призвали строго следовать предупреждениям о поездках, которые были выпущены министерством в начале августа текущего года.
Помимо этого, МИД в связи с особым положением на территории Израиля рекомендует соотечественникам не посещать граничащие с Ливаном районы.
Кроме того, министерство призвало следовать инструкциям по безопасности, изданными местным руководством. Также в Баку оставили контакты посольств двух стран.
"Посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль - telaviv@mission.mfa.gov.az; +972 54 539 77 88. Посольство Азербайджанской Республики в Ливанской Республике - beirut@mission.mfa.gov.az; +961 4 922 066"
- МИД Азербайджана