Баку предупредил соотечественников в Ливане и Израиле

МИД Азербайджана обратился к соотечественникам в Израиле и Ливане. Ведомство призвало следовать предупреждениям о поездках в эти страны.

МИД Азербайджана обратился к соотечественникам в связи с напряженной ситуацией между Израилем и Ливаном. Сообщение опубликовано на сайте пресс-службы.

В ведомстве призвали строго следовать предупреждениям о поездках, которые были выпущены министерством в начале августа текущего года.

Помимо этого, МИД в связи с особым положением на территории Израиля рекомендует соотечественникам не посещать граничащие с Ливаном районы.

Кроме того, министерство призвало следовать инструкциям по безопасности, изданными местным руководством. Также в Баку оставили контакты посольств двух стран.

"Посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль - telaviv@mission.mfa.gov.az; +972 54 539 77 88. Посольство Азербайджанской Республики в Ливанской Республике - beirut@mission.mfa.gov.az; +961 4 922 066"

- МИД Азербайджана