Вестник Кавказа

Россия лидирует по числу переводов в Грузию

Россия лидирует по числу переводов в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия стала лидером по объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2024 года, незначительно уступив США и Италии лишь в августе, сообщили в Национальном банке страны.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2024 года снизился на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $2245 млн, сообщает сайт Национального банка Грузии.

По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2024 года лидером стала Россия: по данным Национального банка Грузии, из России за этот период поступило около $416,9 млн – 18,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки, передает Sputnik Грузия.

В августе объемы переводов из России несколько снизились, но страна осталась в тройке лидеров, уступив пальму первенства США и Италии – по данным финансового регулятора, из США в Грузию поступили $50,8 млн, из Италии - $49,3, а из России $42,6 млн, общая сумма поступлений составила $290,6 млн, выросши по сравнению с минувшим 2023 годом на 0,3%.

Переводили деньги из Грузии за границу – так, за восемь месяцев 2024 года из страны было переведено $240,3 млн, что на 0,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

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