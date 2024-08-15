Россия – лидер по денежным переводам в Азербайджан

Россия с начала года перевела в Азербайджан $287 млн. Объем переводов в Азербайджан из-за рубежа составил $567,8 млн – на 36,35% меньше.

Лидером по денежным переводам в Азербайджан за первые 6 месяцев текущего года стала Россия, заявил, глава департамента статистики ЦБ Азербайджана Самир Насиров.

Из России в Азербайджан с начала года было переведено $287 млн. В тройку также вошли Турция ($83 млн) и США ($30,5 млн). Далее идут Грузия (17,4 млн) и Великобритания (16,1 млн).

При этом Насиров подчеркнул, что по итогам первых 6 месяцев объем денежных переводов в Азербайджан сократился на 36,35% и составил $567,8 млн.