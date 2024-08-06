Переводы из России в Грузию сократились почти на 70%

Количество денег, переведенных из России в Грузию за первые семь месяцев года, оказалось гораздо ниже уровня 2023 года. Зато выросли объемы переводов из Италии и США.

Переводов из РФ в Грузию в период с января по июль оказалось на 69% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Нацбанке Грузии.

По данным регулятора, в общей сложности за последние семь месяцев из России поступило $367,3 млн переводов.

Несмотря на такое резкое падение, Россия по-прежнему лидирует по потоку денег, которые переводятся в Грузию. Из Италии, занявшей второе место, было переведено $324,7 млн, причем год назад эта сумма была более чем на четверть меньше.

На третьей позиции – США, откуда в Грузию поступило $316,8 млн. Количество денег, переведенных из Америки, выросло по сравнению с прошлым годом почти на 28%.

в Нацбанке уточнили, что общий объем переводов в Грузию из всех стран мира упал на 27%, до $2 млрд.