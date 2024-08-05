Сотрудники казино устроили голодовку в Грузии

Забастовка работников онлайн-казино продолжается в Грузии больше месяца. Ее участники хотят добиться повышения зарплаты.

В Грузии несколько сотрудников Evolution Georgia объявили о начале голодовки. Об этом сообщают местные СМИ.

Забастовка работников онлайн-казино началась 12 июля. В ней участвуют 5 тыс человек, это более половины всех сотрудников компании.

Бастующие требуют поднять зарплату и создать достойные условия труда.

Известно, что переговоры сотрудников с руководством Evolution Georgia начались в начале июня и закончились безрезультатно в двадцатых числах того же месяца. За это время сотрудники направили руководству 44 обращения.

На прошлой неделе компания опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что может прекратить свою работу на территории Грузии, если ситуация не изменится.