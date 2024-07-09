Построенный при Саакашвили мост сносят в Тбилиси

В центре Тбилиси начался снос моста у Дома юстиции, который построил Саакашвили. Решение об этом городские власти приняли еще в марте этого года после оглашения результатов экспертизы.

Сотрудники городских служб грузинской столицы приступили к сносу моста у Дома юстиции, который был построен еще при Саакашвили, рассказали в грузинских СМИ.

Решение о сносе было принято в марте этого года мэром Кахой Каладзе после проведенной экспертизы. Она выявила, что мостовые конструкции находятся в аварийном состоянии.

Со слов градоначальника Тбилиси, реконструировать нынешний мост будет стоить дороже, чем его снести. Тем более, что на магистрали уже установили зебры и светофоры, которые лишают смысла нахождение там моста.

Грузинская оппозиция считает, что решение связано с тем, что мост построен при Саакашвили, однако, по мартовским заверениям Каладзе, жители Тбилиси предпочитали переходить дорогу по пешеходным переходам, а не по мосту, так как тот неудобный.

Напомним, что ранее правящая партия "Грузинская мечта" потребовала проведение расследования преступления, совершенного Михаилом Саакашвили и его партией "Единое Национальное движение" в августе 2008 года.