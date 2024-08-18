Проголосовать на выборах в Грузии можно будет более чем в 40 странах

Ровно через месяц в Грузии пройдут очередные парламентские выборы. За рубежом будет открыто примерно 60 избирательных участков.

Отдать свой голос на выборах в парламент Грузии можно будет не только на территории страны, но и за границей. Об этом сообщает Центризбирком республики.

Согласно информации, за пределами Грузии будут открыты 60 избирательных участков в 42 странах.

В частности, впервые проголосовать можно будет в следующих странах – Австралия, ОАЭ, Финляндия и Южная Корея.

Напомним, выборы в парламент республики состоятся через месяц. Они запланированы на 26-е октября.