Вестник Кавказа

Оппозиция освободит Саакашвили в случае победы на выборах

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
Председатель ЕНД заявила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет освобожден из тюрьмы. Единственное условие для этого – победа оппозиции на октябрьских выборах в грузинский парламент.

Михаил Саакашвили будет освобожден из заключения оппозицией, если та одержит победу на предстоящих выборах в парламент в октябре. С таким заявлением выступила председатель партии, "Единое национальное движение", основанной ранее Саакашвили, Тина Бокучава.

"Вместе с президентом Михаилом Саакашвили мы вновь создадим историю успеха, прогресса и восстановления Грузии – грузинского чуда, которое станет источником вдохновения для всего мира"

- Тина Бокучава

Напомним, что Саакашвили задержан с 1 октября 2021 года и приговорен к 6 годам тюремного заключения. Сейчас суд рассматривает еще несколько дел в его отношении. С 2022 года он находится в специальной клинике из-за ухудшения здоровья. Его обвиняют в коррупции, превышении должностных полномочий и других преступлениях.

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