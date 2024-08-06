"Мечта": Саакашвили начал войну 2008 года по указке извне

Премьер-министр Грузии прокомментировал острую реакцию оппозиции на заявление Бидзины Иванишвили об извинениях Грузии перед осетинским народом. Ираклий Кобахидзе назвал причины недовольства оппозиции.

Война в Южной Осетии в 2008 году была начата президентом Михаилом Саакашвили и его партией ЕНД по требованию зарубежных сил, сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

Таким образом он объяснил бурную реакцию грузинских оппозиционеров на поднятую основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили тему извинений Тбилиси перед осетинами – по словам главы правительства, именно возможность примирения сторон, которое последует после прощения, а не тема начала войны, и взбудоражила противников власти.

"Это имеет очень простое объяснение − взаимное прощение и примирение противоречат той цели, для которой режим "Национального движения" в 2008 году выполнил задание извне и начал войну"

– грузинский премьер

Он отметил, что для грузинской оппозиции по-настоящему трагична тема мира, а не войны.

Напомним, несколько дней назад основатель, а ныне почетный председатель "Мечты" Бидзина Иванишвили, выступая в Гори, заверил, что Тбилиси сумеет извиниться перед осетинами за действия ЕНД и в частности Михаила Саакашвили, развязавших войну по указке извне. Политик также пообещал, что все виновные в этой трагедии понесут ответственность после парламентских выборов, которые через месяц с лишним состоятся в Грузии.

Это заявление получило широкий резонанс. В выходные в Тбилиси прошла акция протеста, участники которой осудили слова миллиардера и выразили несогласие с ними. Митинг прошел спокойно и завершился без происшествий.