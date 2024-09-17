Вестник Кавказа

В администрации Байдена объяснили отзыв приглашения Кобахидзе на прием

В администрации Байдена объяснили отзыв приглашения Кобахидзе на прием
В США рассказали, почему передумали приглашать премьера Грузии на традиционный прием президента. В администрации Байдена пояснили, что это связано с действиями руководства республики.

Соединенные Штаты отозвали приглашение премьер-министра Грузии на традиционный прием президента страны Джо Байдена, поскольку обеспокоены последними действиями руководства республики. Об этом заявили в посольстве США в Тбилиси.

"Администрация Байдена отменила приглашение премьер-министра Кобахидзе на ежегодный прием Генассамблеи ООН и отказалась встретиться с делегацией Грузии, в частности, из-за растущей обеспокоенности, связанной с антидемократическими действиями правительства Грузии, дезинформацией и негативной риторикой в отношении США и Запада"

– американское диппредставительство

Ранее сегодня на отмену приглашения отреагировала правящая партия Грузии. В "Грузинской мечте" назвали это решение политическим демаршем со стороны США. В партии также отметили, что это некий "спасательный круг" перед выборами для крупнейшей оппозиционной партии страны – "Единого национального движения".

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