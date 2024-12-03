Американское посольство призвало Грузию освободить протестующих

Американские дипломаты обратились к властям Грузии с призывом выпустить из-под ареста всех задержанных ранее демонстрантов, такое сообщение распространило посольство США в Тбилиси.
"Люди, реализующие свое право на свободу мирных собраний и выражения мнений, должны быть немедленно освобождены"
– дипмиссия
В заявлении также выражена точка зрения, согласно которой люди, на которых лежит вина за применение жестокого и немотивированного насилия, в том числе против демонстрантов, журналистов и оппозиционеров, должны понести соответствующую ответственность.
Кроме того, в посольстве сообщили, что посол Робин Данниган с другими европейскими дипломатами сегодня навестили в больнице представителей оппозиционного СМИ, которые получили травмы 7 декабря – им нанесли побои неизвестные люди в масках в Тбилиси.
В посольстве также напомнили о заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности Штатов применить определенные инструменты, в том числе санкции, для того, чтобы виновные в насилии понесли ответственность.