Вестник Кавказа

Жители Северного Кавказа предпочитают отечественные автомобили

Жители Северного Кавказа предпочитают отечественные автомобили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на заполонивший российский рынок автомобилей из Поднебесной, жители СКФО остаются приверженцами отечественного автопрома, в подавляющем большинстве выбирая для покупки подержанные российские Lada.

Самыми популярными на рынке автомобилей с пробегом на Северном Кавказе остаются российские автомобили, прочно удерживающие пальму первенства по рейтингу популярности, определили эксперты авторынка, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Такая тенденция сохраняется и в других российских регионах – практически везде лидируют отечественные бренды, за 8 месяцев нынешнего года отвоевавши 28% рынка, обогнав исторических лидеров б/у сегмента "японцев". Замыкают тройку лидеров "немцы", передает "АиФ-Ставрополье".

Сами водители отмечают неприхотливость отечественных автомобилей, их дешевизну, простоту их ремонта, доступную и недорогую базу запчастей к ним и надежность в эксплуатации. Что касается востребованности автомобилей с пробегом, то в целом их продажи немного упали до 4,2 млн штук, примерно на 6,3%, за счет роста продаж новых машин.

В абсолютном топе на рынке автомобилей с пробегом лидирует ВАЗ - за январь-август в стране перепродали 1,02 млн автомобилей Lada, тогда как в минувшем 2023 году их было продано ровно 1 млн – это более чем в два раза превышает объем перепроданных японских автомобилей Toyota, продажи которых упали до 421,7 тыс автомобилей.

Значительно ниже, хоть они и растут, продажи китайских автомобилей: всего с января по август текущего года их продали около 140,5 тыс штук.

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