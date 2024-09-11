Вестник Кавказа

Кисловодск примет международный спортивный марафон

Кисловодск примет международный спортивный марафон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участниками Кисловодского международного марафона в этом году станут спортсмены из РФ и зарубежных стран. Их ждет не только классическая марафонская дистанция, но и карнавальный забег.

Каждый год Кисловодск становится центром международного спортивного события – марафона, который собирает участников из самых различных уголков мира. В этом году Кисловодский международный марафон соберет спортсменов из 68 регионов России и 9 зарубежных стран.

«С 2018 года Кисловодский международный марафон ежегодно прирастает. Уже сейчас в стартовом протоколе подтверждены участники из 68 субъектов, 184 городов России. На мероприятие заявились представители девяти стран мира. Кисловодский марафон — яркое завершение сезона в очень красивом месте. Это самый сложный и самый красивый марафон России»

– директор серии забегов Kavkaz. run Михаил Шоров

В дополнение к классической марафонской дистанции, организаторы подготовили и карнавальный забег.

Кисловодский марафон был основан несколько лет назад и быстро завоевал популярность как среди профессионалов, так и любителей. С каждым годом количество участников растет, и сейчас марафон стал важным событием в спортивном календаре России. Учитывая живописные ландшафты и уникальный климат региона, марафон не только привлекает спортсменов, но и туристов, что способствует развитию местной экономики.

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