Вестник Кавказа

Ярмарка декоративно-прикладного искусства открылась для жителей Кисловодска

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске открылась ярмарка декоративно-прикладного искусства. На ней будут представлены работы мастеров со всего края.

Кисловодский мэр Евгений Моисеев в своем телеграм-канале сообщил об открытии ярмарки декоративно-прикладного искусства в городе.

Он отметил, что на ней будут представлены уникальные работы мастеров со всего региона. Ярмарка продлится до 10 ноября, добавил глава города.

Кроме того, Моисеев сказал, что жители и гости города получат возможность купить эксклюзивные изделия ручной работы.

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