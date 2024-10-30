Вестник Кавказа

Улице Желябова в Кисловодске вернут исконное имя

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске улица, названная в честь революционера-народника, обретет историческое название. До переименования она называлась Российской. С такой инициативой выступила общественность.

Улица Желябова в Кисловодске будет переименована и возвратит себе историческое название. Она станет Российской улицей, передал глава курорта Евгений Моисеев.

«В Кисловодске изменят наименование элемента улично-дорожной сети: улица Желябова станет улицей Российской. Такое название улица имела с момента ее возникновения»

- Евгений Моисеев

Возвращение улице исконного имени изначально было желанием местных жителей. После инициатива попала в руки комиссии, занимающейся наименованиями кисловодских улиц. Она поддержала предприимчивость неравнодушных активистов и дала ей ход.

Мэр города подчеркнул, что улица не только вернет себе имя, но и подчеркнет исторические корни и культурное богатство Кисловодска.

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