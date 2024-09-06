Бал молодоженов под открытым небом пройдет в Пятигорске. Участники несколько недель занимались с профессиональными хореографами. Финальным аккордом станет красочный бал под открытым небом.

Пятигорск готовит для новобрачных уникальную возможность продемонстрировать свои танцевальные навыки, которые они получили в рамках недавних занятий.

Так, за несколько недель до мероприятия молодожены начали активно готовиться к балу. Профессиональные хореографы разработали индивидуальные программы, которые учитывали уровень подготовки и желаемые стили танцев.

Каждая пара имела возможность выбрать стиль танца, который им ближе. Настоящим хитом стали такие направления, как вальс, ча-ча-ча и танго.

«В самом романтичном мероприятии примут участие семьи, в которых в этом году родились двойняшки и тройняшки и новоиспеченные супружеские пары, зарегистрировавшие брак в день бала»

– администрация Пятигорска

Бал будет проходить в Пятигорске под открытым небом. На месте проведения планируется создать красочную сцену, которая будет украшена огнями и элементами декора. Живой звук, профессиональное освещение и множество деталей создадут праздничную атмосферу у участников и гостей праздника.