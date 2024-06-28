Нового мэра выбрали в Буйнакске

В Буйнакске избрали нового мэра. Им стал Махач Абдулмуслимов. За него проголосовали 17 депутатов городского собрания.

Махач Абдулмуслимов стал новым руководителем дагестанского Буйнакска по итогам прошедших выборов, сообщает пресс-служба местной мэрии.

Помимо Абдулмуслимова, за вакантное место боролся Абдул Багаутдинов. Именно они были допущены до выборов после конкурсного отбора.

На заседании городского собрания 17 депутатов из 18 проголосовали за Абдулмуслимова, один депутат отдал свой голос за Багаутдинова.

Новый мэр до этого руководил филиалом ГАУ РД МФЦ в Дагестане по Буйнакску. Предыдущий глава города Ислам Нургудаев ушел в отставку 28 июня текущего года.