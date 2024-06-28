Вестник Кавказа

Нового мэра выбрали в Буйнакске

Нового мэра выбрали в Буйнакске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Буйнакске избрали нового мэра. Им стал Махач Абдулмуслимов. За него проголосовали 17 депутатов городского собрания.

Махач Абдулмуслимов стал новым руководителем дагестанского Буйнакска по итогам прошедших выборов, сообщает пресс-служба местной мэрии.

Помимо Абдулмуслимова, за вакантное место боролся Абдул Багаутдинов. Именно они были допущены до выборов после конкурсного отбора.

На заседании городского собрания 17 депутатов из 18 проголосовали за Абдулмуслимова, один депутат отдал свой голос за Багаутдинова.

Новый мэр до этого руководил филиалом ГАУ РД МФЦ в Дагестане по Буйнакску. Предыдущий глава города Ислам Нургудаев ушел в отставку 28 июня текущего года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Женщина стала жертвой наезда автомобиля в Дагестане

Женщина стала жертвой наезда автомобиля в Дагестане

Платная парковка временно прекратила свою работу в Махачкале

Платная парковка временно прекратила свою работу в Махачкале

Дагестан нарастил урожай фруктов

Дагестан нарастил урожай фруктов

Дагестан и Оман будут сотрудничать в исламском банкинге

Дагестан и Оман будут сотрудничать в исламском банкинге

Гора в Дагестане будет носить имя Льва Толстого

Гора в Дагестане будет носить имя Льва Толстого

Травмировавшие полицейских нарушители схвачены в Дагестане

Травмировавшие полицейских нарушители схвачены в Дагестане

Борьба с морщинами обернулась ботулизмом для жительницы Махачкалы

Борьба с морщинами обернулась ботулизмом для жительницы Махачкалы

Дагестан делится с Оманом сельскохозяйственным опытом

Дагестан делится с Оманом сельскохозяйственным опытом

Свыше 70 тыс маленьких дагестанцев вакцинировались от гриппа

Свыше 70 тыс маленьких дагестанцев вакцинировались от гриппа

В дагестанском селе украли плодородный слой земли

В дагестанском селе украли плодородный слой земли

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы