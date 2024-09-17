Ираклий Кобахидзе рассказал в ООН о планах Грузии

У грузинских властей большие планы, и решать их страна будет исходя из национальных интересов страны, заявил, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Власти Грузии намерены управлять страной, руководствуясь национальными интересами, заявил, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

"Наша Грузия стоит на распутье своей новейшей истории, а мы, как народное правительство, призваны управлять страной исходя из лучших национальных интересов нашей страны, сделать все, чтобы преодолеть все стоящие перед нами вызовы и стать сильнее и успешнее, чем когда-либо"

- Ираклий Кобахидзе

Также грузинские власти уверены, что страна станет полноценным членом Евросоюза к 2030 году, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия приложит все усилия для создания в стране процветающего общества и приложит максимум усилий к установлению мира и обеспечению устойчивого развития.

Напомним, Евросоюз после принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" приостановил процесс евроинтеграции страны и не исключил отмену безвиза, предоставленного с 2017 года - о допустимости такого варианта развития событий рассказал посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский: дипломат связал это возможное ужесточение визового режима с парламентскими выборами, которые намечены в Грузии на 26 октября.