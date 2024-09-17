Ираклий Кобахидзе рассказал в ООН о планах Грузии

Власти Грузии намерены управлять страной, руководствуясь национальными интересами, заявил, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.
"Наша Грузия стоит на распутье своей новейшей истории, а мы, как народное правительство, призваны управлять страной исходя из лучших национальных интересов нашей страны, сделать все, чтобы преодолеть все стоящие перед нами вызовы и стать сильнее и успешнее, чем когда-либо"
- Ираклий Кобахидзе
Также грузинские власти уверены, что страна станет полноценным членом Евросоюза к 2030 году, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.
Кобахидзе подчеркнул, что Грузия приложит все усилия для создания в стране процветающего общества и приложит максимум усилий к установлению мира и обеспечению устойчивого развития.
Напомним, Евросоюз после принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" приостановил процесс евроинтеграции страны и не исключил отмену безвиза, предоставленного с 2017 года - о допустимости такого варианта развития событий рассказал посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский: дипломат связал это возможное ужесточение визового режима с парламентскими выборами, которые намечены в Грузии на 26 октября.