США объявили дипломатический бойкот властям Грузии

В Грузии подтвердили, что США вычеркнули из списка приглашенных на прием американского президента премьера республики Ираклия Кобахидзе.

Соединенные Штаты действительно отозвали приглашение премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе посетить традиционный прием президента страны Джо Байдена в Нью-Йорке. Соответствующую информацию подтвердил глава парламента республики.

"Отправленное ими же приглашение, они отозвали на следующий день. Такое поведение является несерьезным. Прежде всего, это оскорбление Америки и американского народа, которое мы увидели в подобном поведении администрации"

– Шалва Папуашвили

Ранее СМИ сообщили, что США решили отозвать приглашение из-за антидемократического поведения грузинского руководства и ряда шагов, в число которых входит и принятие скандального закона об иноагентах.

Почему США объявили бойкот Кобахидзе?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что за несколько месяцев, прошедших с отказа Ираклия Кобахидзе лететь в Вашингтон на встречу с американскими истеблишментом, ситуация в грузино-американских отношениях изменилась настолько, что теперь уже американцы не хотят контактировать с премьер-министром Грузии.

"Американо-грузинские отношения обострились по множеству направлений. К принятию в Грузии закона о прозрачности иностранного влияния сейчас добавился запрет в республике на пропаганду запрещенного в РФ движения ЛГБТ. Причем, как бы парадоксально это ни звучало, второе играет даже более важную роль, чем первое, поскольку США придают правам ЛГБТ намного большее значение, чем остальным вопросам", – прежде всего сказал он.

"Сейчас постоянно циркулируют слухи, что США готовят новую цветную революцию в Грузии через провокацию массовых беспорядков. Отказом от встреч с Кобахидзе американцы посылают сигнал грузинской оппозиции, что США нынешнее руководство Грузии не воспринимают как партнеров или как ту сторону, с которой необходимо поддерживать отношения. США действительно крайне недовольны нынешними властями Грузии, поскольку те отказываются занимать более активную антироссийскую позицию, солидаризироваться с Украиной и давать площадку для провокаций против России на Кавказе", – отметил Владимир Васильев.

"США уже не первый год негативно настроены к "Грузинской мечте". Это проявляется в том, что за последние годы американцы резко сократили объемы финансовой помощи Грузии, сейчас она не превышает $25 млн в год. Грузия сейчас испытывает экономические трудности. За 3-4 года темпы роста грузинской экономики уменьшились в 1,5-2 раза, и США хотят воспользоваться моментом, чтобы раскачать ситуацию в республике. Сегодня для США очень важно протянуть дугу напряженности вдоль российских границ, тем более в таком чувствительном регионе, как Кавказ. Тот факт, что в Грузии это не выходит сделать, вызывает огромное раздражение в Вашингтоне, хотя на первый взгляд эта республика не играет большой роли на глобальной геополитической шахматной доске", – подчеркнул американист.

Эксперт предупредил, что США могут зайти довольно далеко в давлении на Грузию. "Вашингтону принципиально важно подчинить Грузию заново, особенно теперь, когда Бидзина Иванишвили заявил о готовности Тбилиси встать на путь примирения с Южной Осетией и Абхазией. Для США неприемлемо, когда власти Грузии признают, что конфликт 2008 года был спровоцирован политикой Саакашвили, а не Россией, ведь американская пропаганда навязывала и грузинской общественности, и мировому общественному мнению противоположную точку зрения в течение 16 лет", – заключил Владимир Васильев.