ЕС может приостановить безвиз с Грузией – посол

Брюссель задумался о возможности на время остановить действие безвизового режима с Грузией. О допустимости такого варианта развития событий рассказал европосол в Тбилиси.

Грузия может лишиться безвизового режима, который сейчас действует у нее с Евросоюзом, предупредил посол ЕС в этой стране Павел Герчинский.

Он связал возможное ужесточение визового режима с парламентскими выборами, которые намечены в Грузии на 26 октября.

"Мы надеемся, что избирательная кампания в Грузии пройдет мирно, не будет насилия, выборы будут свободными и справедливыми"

– дипломат

Герчинский уточнил, что положение дел ухудшится, то ЕС может задействовать различные инструменты, в том числе – временное прекращение действия безвизового режима.

Напомним, накануне издание Politico со ссылкой на представителя ЕК предупредило Грузию, что "упадок", в который пришла демократия в стране, повлечет за собой отмену "безвиза" – по крайней мере, такой вариант уже обсуждается.