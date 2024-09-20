Премьер Грузии прокомментировал отказ в приеме у Байдена

Возглавляющий правительство Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, как воспринял решение Белого дома отозвать направленные грузинской делегации приглашения на прием к президенту США.

Отмена уже направленных представителям Грузии приглашений на прием к президенту США представляет собой несерьезный шаг, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

"Я не могу сделать по этому поводу особенных комментариев. Это несерьезно"

– глава правительства Грузии

Кобахидзе уточнила, что американская сторона направила приглашения уже три дня назад. Однако затем они были аннулированы.

Премьер пояснил, что таким образом Вашингтон попытался совершить некий "гуманитарный акт", чтобы поддержать грузинскую оппозицию. Но, по словам политика, никакой действительной пользы этот шаг оппозиции не принес.

От дальнейших комментариев Кобахидзе отказался.

Напомним, что в данный момент глава правительства Грузии находится в Нью-Йорке, на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Кобахидзе и другие члены грузинской делегации изначально были в списке приглашенных на прием в Белый дом, но позже их имена оказались вычеркнуты.