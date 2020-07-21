Бывший президент Грузии присоединился к оппозиционной коалиции

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили стал членом оппозиционной коалиции "Сильная Грузия". Соответствующую информацию подтвердил лидер объединения Мамука Хазарадзе, выступая на предвыборном мероприятии в Гори
"К нам присоединяется очень серьезный сторонник, человек, который никогда не шел на компромиссы, человек, который был практически в оппозиции при обоих властях"
– Мамука Хазарадзе
Он назвал экс-главу государства порядочным человеком и бескомпромиссным борцом за свободную и сильную Грузию.
В свою очередь, Маргвелашвили рассказал, почему принял решение присоединиться к объединению.
"У меня есть много причин сказать это. Одна из причин заключается в том, что грузинские избиратели долгое время ждали создания реальности, отличной от двух прошлых политических сил"
– бывший президент республики
Он уточнил, что вместе с "Сильной Грузией" будет вести борьбу до конца, но не в парламенте. По словам Маргвелашвили, он не видит себя в роли законотворца.
"Если спросите меня о законах, я больше умею накладывать вето, отсеивать"
– экс-глава государства
Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся ровно через месяц. Они намечены на 26-е октября.