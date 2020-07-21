Вестник Кавказа

Бывший президент Грузии присоединился к оппозиционной коалиции

Георгий Маргвелашвили
© Фото: соцсети Георгия Маргвелашвили
Маргвелашвили решил стать членом оппозиционного объединения, созданного в преддверии октябрьских выборов в парламент. При этом он подчеркнул, что не собирается становиться депутатом.

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили стал членом оппозиционной коалиции "Сильная Грузия". Соответствующую информацию подтвердил лидер объединения Мамука Хазарадзе, выступая на предвыборном мероприятии в Гори

"К нам присоединяется очень серьезный сторонник, человек, который никогда не шел на компромиссы, человек, который был практически в оппозиции при обоих властях"

– Мамука Хазарадзе

Он назвал экс-главу государства порядочным человеком и бескомпромиссным борцом за свободную и сильную Грузию.

В свою очередь, Маргвелашвили рассказал, почему принял решение присоединиться к объединению.

"У меня есть много причин сказать это. Одна из причин заключается в том, что грузинские избиратели долгое время ждали создания реальности, отличной от двух прошлых политических сил"

– бывший президент республики

Он уточнил, что вместе с "Сильной Грузией" будет вести борьбу до конца, но не в парламенте. По словам Маргвелашвили, он не видит себя в роли законотворца.

"Если спросите меня о законах, я больше умею накладывать вето, отсеивать"

– экс-глава государства

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся ровно через месяц. Они намечены на 26-е октября.

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