Вытрезвители снова заработают на Ставрополье

В Ставропольском крае появится организация для помощи нетрезвым людям. Первый вытрезвитель откроется в Ставрополе. Это потребует дополнительных расходов из бюджета региона в размере более 32 млн рублей.

Ставропольский край стал одним из регионов в России, где планируется внедрение специализированной организации для оказания помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Открытие первого вытрезвителя в Ставрополе уже запланировано, и на этот проект потребуется выделение более 32 млн рублей из бюджета региона.

«Сейчас в крае нет специализированных учреждений, куда можно доставить граждан в алкогольном или другом опьянении, этим вопросом вынуждены заниматься медики. Закон определяет порядок создания специализированных организаций для оказания помощи этой категории граждан. В 2022—2023 годах краевое министерство по национальной политике и делам казачества совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления провели работу по подбору здания для такого учреждения»

– председатель краевой думы Николай Великдань

По его словам, существующие способы помощи людям в нетрезвом состоянии зачастую являются недостаточными. Полицейские службы, как правило, не могут обеспечить необходимый уход и медицинскую помощь на месте, а зачастую просто задерживают таких граждан. Создание вытрезвителей может стать важным шагом в борьбе с этой социальной проблемой.

Далее отмечалось, что вытрезвители смогут снизить уровень преступности, связанной с алкоголем. Люди, находящиеся в состоянии опьянения, часто становятся виновниками правонарушений. Оказав им временную помощь и поддержку, можно значительно сократить число мелких правонарушений и предотвратить более серьезные преступления.