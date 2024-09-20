Гора в Дагестане будет носить имя Льва Толстого

В Дагестане назвали гору в Рутульском районе в честь Льва Толстого. Решение было принято на заседании парламента республики.

Безымянная гора, расположенная в Рутульском районе Дагестана, отныне будет называться Толстой-сув (гора Толстого) в честь русского писателя Льва Толстого.

С предложением о наименовании в апреле 2024 году обратились автор проекта "Имя Льва Толстого на карте Горного Дагестана" Геннадий Опарин и "Центр культуры народов Дагестана" в Туле.

Данное предложение одобрили и жители муниципального образования, и власти. Решение о присвоении горе имени Льва Толстого одобрили на 36-й сессии парламента Дагестана.