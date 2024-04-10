Вестник Кавказа

Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году

Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самые популярные пригородные железнодорожные маршруты назвали в СКДЖ. Наибольший пассажиропоток в электричках зафиксирован в Кавминводах и на Кубани.

Какие пригородные поезда пользуются наибольшим спросом на юге России в этом году? По данным СКЖД, лидером по пассажиропотоку стал маршрут Минеральные Воды – Кисловодск.

Ставропольские поезда между Минводами и Кисловодском перевезли с начала года более 4 млн человек. На втором месте маршрут Туапсе-Имеретинский Курорт, пассажиропоток с начала года составил 3,3 млн человек. Это наиболее востребованный железнодорожный маршрут в Краснодарском крае в этом году. На третьем месте направление Ростов-Таганрог с пассажиропотоком, уже превышающим 3 млн человек.

В пятерку пригородных ж/д маршрутов, которые пользуются наибольшим спросом также вошли Сочи-Аэропорт Сочи и «Ласточки» на маршруте Туапсе-Аэропорт Сочи.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Снова жара: курортам Краснодарского края обещают плюс 30

Снова жара: курортам Краснодарского края обещают плюс 30

Мотоциклист выжил, упав со скалы на берег моря в Геленджике

Мотоциклист выжил, упав со скалы на берег моря в Геленджике

Экспертиза одобрила подготовку к строительству обхода Адлера

Экспертиза одобрила подготовку к строительству обхода Адлера

Бывший мэр Сочи арестован в Москве

Бывший мэр Сочи арестован в Москве

Бывший мэр Сочи может провести 10 лет жизни за решеткой

Бывший мэр Сочи может провести 10 лет жизни за решеткой

Кубанские депутаты приняли важный закон для аграриев

Кубанские депутаты приняли важный закон для аграриев

Пляжи Новороссийска закрыли купальный сезон

Пляжи Новороссийска закрыли купальный сезон

Мэр Сочи рассказал, когда жителям дадут отопление

Мэр Сочи рассказал, когда жителям дадут отопление

Загоревшаяся фура перекрыла движение на дороге Джубга - Сочи

Загоревшаяся фура перекрыла движение на дороге Джубга - Сочи

Дело о нападении на туристов в горах завели на Кубани

Дело о нападении на туристов в горах завели на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы