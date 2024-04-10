Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году

Самые популярные пригородные железнодорожные маршруты назвали в СКДЖ. Наибольший пассажиропоток в электричках зафиксирован в Кавминводах и на Кубани.

Какие пригородные поезда пользуются наибольшим спросом на юге России в этом году? По данным СКЖД, лидером по пассажиропотоку стал маршрут Минеральные Воды – Кисловодск.

Ставропольские поезда между Минводами и Кисловодском перевезли с начала года более 4 млн человек. На втором месте маршрут Туапсе-Имеретинский Курорт, пассажиропоток с начала года составил 3,3 млн человек. Это наиболее востребованный железнодорожный маршрут в Краснодарском крае в этом году. На третьем месте направление Ростов-Таганрог с пассажиропотоком, уже превышающим 3 млн человек.

В пятерку пригородных ж/д маршрутов, которые пользуются наибольшим спросом также вошли Сочи-Аэропорт Сочи и «Ласточки» на маршруте Туапсе-Аэропорт Сочи.