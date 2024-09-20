Воздушный пункт пропуска откроется в Сухумском аэропорту

Власти Абхазии издали документ об открытии в аэропорту в Сухуме пункта пропуска. Постановление определяет, какие государственные службы будут вести работу в нем. Кроме того, средства на модернизацию аэропорта получат особый статус.

Постановление о создании воздушного пункта пропуска через границу Абхазии в Сухумском аэропорту выпустил сегодня Кабинет министров республики.

Согласно документу, в пункте пропуска будут работать сотрудники Службы госбезопасности, таможенники, полицейские, спасатели, работники ветеринарной, карантинной и санитарно-эпидемиологической служб.

Контролировать выполнение постановления будет Минэнерго.

Еще одно распоряжение по аэропорту "Сухум" связано с выделяемыми на него средствами. Документ называется "О средствах, подлежащих казначейскому сопровождению в 2024 году". По словам вице-премьера и главы Минфина Владимира Делба, его реализация даст возможность не отвлекать средства, направленные на обновление аэропорта, на какие-то сторонние цели.

Когда запустят Сухумский аэропорт?

Напомним, запуск аэропорта в Сухуме запланирован на декабрь. Однако сначала будут совершаться только технические рейсы. Туристы смогут воспользоваться воздушной гаванью с лета 2025.