Когда заканчивается купальный сезон в Очамчире в Абхазии?

Власти Очамчирского района, расположенного на востоке Абхазии, определили день, в который произойдет закрытие купального сезона. Он завершится на две недели раньше, чем во всей Абхазии.

Купальный сезон в Абхазии в Очамчирском районе закончится уже скоро – 1 октября 2024 года. Соответствующее распоряжение издал глава районной администрации Беслан Бигвава.

"Установить дату закрытия купального сезона в акватории Очамчырского района (Черного моря) с 1 октября 2024 года"

– документ

Напомним, ранее в МЧС Абхазии заявили, что купальный сезон в республике продлится до середины октября. Официальная дата завершения купального сезона в Абхазии – 1 октября. Впрочем, окончание купального сезона в Абхазии, как правило, не означает строгого запрета на купание. С этого дня сворачивает работу МЧС, и на пляжах больше нет ни спасателей, ни соответствующего оборудования, так что туристы могут купаться на свой страх и риск.